Κυριάκος Μητσοτάκης: Νέα νοσοκομεία, επεκτάσεις στο «Αττικόν» και αναβάθμιση στο ΕΣΥ
Δημόσια νοσοκομεία Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Κυριάκος Μητσοτάκης Νοσοκομείο Αττικόν

Το «Αττικόν», η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και η δημιουργία τριών νέων νοσοκομείων συνθέτουν τον χάρτη της επόμενης μέρας για τη δημόσια υγεία

Κλέλια Γιαρίμογλου
Σημαντικές παρεμβάσεις που αναδιαμορφώνουν τον χάρτη της δημόσιας υγείας στη χώρα παρουσιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των νοσοκομειακών υποδομών και στη σταδιακή αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η θεμελίωση νέου κτηριακού συγκροτήματος στο «Αττικόν», καθώς και η κατασκευή τριών νέων υπερσύγχρονων νοσοκομείων σε Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη και Σπάρτη μέσω της σημαντικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Οι παρεμβάσεις αυτές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο εκσυγχρονισμού που ενισχύει ουσιαστικά το ΕΣΥ.

Δείτε Επίσης