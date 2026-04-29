Καρκίνος μαστού: Είναι ασφαλής η διακοπή της θεραπείας με σκοπό την εγκυμοσύνη; Οι ειδικοί απαντούν
Η προσωρινή παύση της ενδοκρινικής θεραπείας σε νεαρές γυναίκες με ορμονοευαίσθητο καρκίνο μαστού φαίνεται εφικτή και ασφαλής, αλλά με προϋποθέσεις
Η διάγνωση καρκίνου του μαστού σε νεαρές γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας συνοδεύεται συχνά από ένα ιδιαίτερα σύνθετο και φορτισμένο δίλημμα: την ισορροπία μεταξύ της βέλτιστης ογκολογικής θεραπείας και της διατήρησης της γονιμότητας. Στις ασθενείς με ορμονοευαίσθητο (hormone receptor–positive) καρκίνο μαστού, η ενδοκρινική θεραπεία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της αντιμετώπισης, με συνιστώμενη διάρκεια που κυμαίνεται από 5 έως και 10 έτη σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου υποτροπής. Ωστόσο, η παρατεταμένη αυτή θεραπεία λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την επίτευξη κύησης, δημιουργώντας ένα σημαντικό κλινικό και ψυχοκοινωνικό αδιέξοδο.
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη POSITIVE (Pregnancy Outcome and Safety of Interrupting Therapy for women with endocrine responsIVE breast cancer) ήρθε να δώσει απαντήσεις σε ένα κρίσιμο ερώτημα: είναι ασφαλής η προσωρινή διακοπή της ενδοκρινικής θεραπείας με σκοπό την εγκυμοσύνη; Τα επικαιροποιημένα δεδομένα με μέση παρακολούθηση 71 μηνών επιβεβαιώνουν ότι, υπό προσεκτικά καθορισμένες προϋποθέσεις, η στρατηγική αυτή είναι εφικτή και δεν φαίνεται να επιβαρύνει την ογκολογική πρόγνωση.
