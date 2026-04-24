Σημαντική αύξηση των εμφραγμάτων 2 με 3 ημέρες μετά από έναν ισχυρό σεισμό
Η έντονη ψυχολογική πίεση μετά από έναν ισχυρό σεισμό μπορεί να λειτουργήσει ως εκλυτικός παράγοντας για καρδιακά επεισόδια τις επόμενες ημέρες
Αθόρυβα αλλά ανησυχητικά, τα εμφράγματα φαίνεται να αυξάνονται τις ημέρες που ακολουθούν ενός μεγάλου σεισμού, με τους ειδικούς να στρέφουν την προσοχή όχι μόνο στις άμεσες επιπτώσεις του φαινομένου, αλλά και στο «αποτύπωμα» που αφήνει στην καρδιά.
Όπως έχει επισημανθεί από τον καρδιολόγο και Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ) Δημήτρη Ρίχτερ, καταγράφεται διαχρονικά σημαντική άνοδος των εμφραγμάτων κυρίως μέσα στο πρώτο τετραήμερο μετά από μία ισχυρή σεισμική δόνηση, γεγονός που συνδέεται άμεσα με το έντονο στρες που βιώνει ο οργανισμός.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα