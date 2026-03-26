Ποια είναι η χώρα με τον πιο «βρώμικο» αέρα – Καθαρή ατμόσφαιρα μόνο σε 13 χώρες στον κόσμο
Η νέα έκθεση της IQAir δείχνει ότι διεθνώς μόνο 13 χώρες «αναπνέουν» καθαρό αέρα - Το Πακιστάν στην κορυφή της λίστας με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση
Το Πακιστάν ήταν η χώρα με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική μόλυνση για το 2025 με συγκεντρώσεις των επικίνδυνων μικρών αιωρούμενων σωματιδίων, γνωστών ως PM2.5, έως και 13 φορές υψηλότερες από το επιτρεπόμενο επίπεδο που έχει ορίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), προκύπτει από έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Η ελβετική πλατφόρμα καταγραφής ποιότητας αέρα IQAir ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της ότι 13 χώρες και εδάφη διατήρησαν τον περασμένο χρόνο τα PM2.5 στα επίπεδα που ορίζει ο ΠΟΥ κάτω των 5 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο, από 7 που ήταν το 2024.
Ακολουθούν τα πιο σημαντικά ευρήματα τις έκθεσης:
-Συνολικά, 130 από τις 143 χώρες και εδάφη που εξετάστηκαν δεν πληρούσαν τα κριτήρια του ΠΟΥ.
-Το Μπανγκλαντές και το Τατζικιστάν βρίσκονταν στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα στον κατάλογο με τις πιο μολυσμένες χώρες.
-Το Τσαντ, που στατιστικά ήταν η χώρα με το περισσότερο νέφος το 2024, βρέθηκε στην τέταρτη θέση το 2025, αλλά η μείωση της συγκέντρωσης PM2.5 τον περασμένο χρόνο πιθανόν να οφείλεται σε ελλιπή δεδομένα.
