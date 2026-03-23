Παχυσαρκία: Τέλος πατέντας για τα GLP-1 στην Ασία – Τι σημαίνει αυτό για εμάς
Η λήξη της πατέντας της σεμαγλουτίδης σε ασιατικές χώρες αναμένεται να οδηγήσει σε μαζική παραγωγή φθηνότερων γενοσήμων, αυξάνοντας την πρόσβαση αλλά και τους κινδύνους κακής χρήσης και ανεπαρκούς ελέγχου
Σημαντικές αλλαγές στην αγορά διασήμων φαρμάκων για τον διαβήτη και την απώλεια βάρους προμηνύει η λήξη της πατέντας για τα σκευάσματα σεμαγλουτίδης σε Ινδία, Κίνα και άλλες περιοχές της Ασίας. Πρόκειται για μια εξέλιξη που θα προκαλέσει κύμα παραγωγής φθηνότερων γενόσημων φαρμάκων, αλλά και ανησυχίες σχετικά με την άνιση εποπτεία σε μια ήδη υπερφορτωμένη αγορά.
Σύμφωνα με το Reuters, περισσότερες από 40 ινδικές εταιρείες αναμένεται να λανσάρουν πάνω από 50 εμπορικές ονομασίες – «αντιγραφές» των δημοφιλών Ozempic και Wegovy – μέσα σε λίγες εβδομάδες, σύμφωνα με αναλυτές και γιατρούς. Αυτό θα διευρύνει την πρόσβαση σε μια αγορά ιδιαίτερα ευαίσθητη στις τιμές, αλλά ταυτόχρονα εγείρει ανησυχίες για κακή χρήση και σύγχυση μεταξύ των γιατρών, καθώς οι τιμές πέφτουν σημαντικά.
