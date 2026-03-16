Νέες οδηγίες για τη διαχείριση της δυσλιπιδαιμίας: Τι αλλάζει στον έλεγχο της LDL χοληστερόλης
Οι νέες οδηγίες μετατοπίζουν το επίκεντρο από τη θεραπεία στην έγκαιρη πρόληψη, υπογραμμίζοντας ότι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος διαμορφώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής και απαιτεί έγκαιρη παρέμβαση
*Γράφει ο Ευάγγελος Φραγκούλης, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής και Mέλος του Συμβουλίου του European Primary Care Cardiovascular Society
Οι μόλις ανακοινωθείσες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση της δυσλιπιδαιμίας των American College of Cardiology/ American Heart Association συμπυκνώνουν τις τεκμηριωμένες συστάσεις για τη διαχείριση των δυσλιπιδαιμιών και αντικαθιστούν τις προηγούμενες οδηγίες του 2018. Δίνουν έμφαση στην έγκαιρη παρέμβαση μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής και φαρμακοθεραπείας σε συγκεκριμένους πληθυσμούς, στην ανάγκη για τακτικό έλεγχο λιπιδίων και στη σημασία της μέτρησης και της διαχείρισης της δυσλιπιδαιμίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου.
Εισάγουν έναν νέο υπολογιστή κινδύνου και εξετάσεις βιοδεικτών, που αναμένεται να βελτιώσουν την ακρίβεια και την εξατομίκευση της πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Συνολικά, οι νέες αμερικανικές οδηγίες για τα λιπίδια αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στη διαχείριση της δυσλιπιδαιμίας, με στόχο τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τους ασθενείς.
