Έξυπνο τεστ αίματος ανιχνεύει νωρίς τον καρκίνο του παγκρέατος με ακρίβεια 94%
Νέο τεστ αίματος με ακρίβεια έως 94% μπορεί να ανιχνεύσει τη νόσο στα πρώτα στάδια, όταν οι πιθανότητες θεραπείας είναι σημαντικά υψηλότερες

Ένα απλό τεστ αίματος που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη ίσως ανοίγει τον δρόμο για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του παγκρέατος, μία από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου.

Ερευνητές ανέπτυξαν μία νέα πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία μπορεί να εντοπίσει χαρακτηριστικά «μεταβολικά αποτυπώματα» στο αίμα και να ανιχνεύσει τη νόσο ακόμη και στα πρώτα στάδια, με ακρίβεια που φτάνει έως και το 94%.

