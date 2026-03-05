Κολλαγόνο: Πόσο χρήσιμο είναι για το δέρμα και ποιες συνήθειες το καταστρέφουν
Τι είναι το κολλαγόνο, πώς μειώνεται με την ηλικία, ποιες συνήθειες το καταστρέφουν και πόσο βοηθούν τα συμπληρώματα; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τους ειδικούς της Cleveland Clinic
Το κολλαγόνο αποτελεί το 30% της συνολικής πρωτεΐνης του σώματός μας και είναι ζωτικής σημασίας για τη δομή, τη στήριξη και την αντοχή του δέρματος, των μυών, των οστών και των συνδετικών ιστών. Παρότι τα συμπληρώματα κολλαγόνου είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, η επιστημονική έρευνα που τα υποστηρίζει παραμένει περιορισμένη. Αντίθετα, μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να παρέχει στον οργανισμό τα απαραίτητα «δομικά υλικά» για να συνθέτει φυσικά κολλαγόνο.
Η ειδικοί της Cleveland Clinic παρουσιάζουν όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουμε.
Τι είναι το κολλαγόνο;
Το κολλαγόνο είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη στο ανθρώπινο σώμα. Αποτελεί περίπου το 30% της συνολικής πρωτεΐνης και λειτουργεί ως βασικό δομικό συστατικό του δέρματος, των μυών, των οστών, των τενόντων και των συνδέσμων, καθώς και άλλων συνδετικών ιστών. Παράλληλα, εντοπίζεται στα όργανα, στα αιμοφόρα αγγεία και στο εντερικό τοίχωμα.
