HPV – Εμβολιασμός: Άλμα στα αγόρια, καθυστερήσεις σε μικρότερες ηλικίες – Η εικόνα στην Ελλάδα
Η κάλυψη ανεβαίνει, με έντονη βελτίωση στα αγόρια, αλλά παραμένει πίσω από την απαιτούμενη πορεία προς τον στόχο του ΠΟΥ, με διαφορές ανά φύλο και περιοχή
Η εικόνα του εμβολιασμού κατά του ιού HPV στην Ελλάδα αρχίζει να ακολουθεί ανοδική πορεία στα εθνικά ψηφιακά δεδομένα, όχι όμως με τον ρυθμό που θα χρειαζόταν για να πιάσει η χώρα μας τον πήχη του 90% έως τα 15 έτη που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το 2030.
Συγκεκριμένα, πρόσφατη πανελλαδική ανάλυση στο Vaccine για παιδιά και εφήβους 9-15 ετών την περίοδο 2022-2024 αποτυπώνει μια διπλή πραγματικότητα: σταθερή πρόοδο, αλλά και επίμονες καθυστερήσεις στην έγκαιρη έναρξη, μαζί με έντονες διαφοροποιήσεις ανά περιοχή και πληθυσμιακή ομάδα.
Σταθερή άνοδος με «άλμα» στα αγόρια
