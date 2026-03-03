HPV – Εμβολιασμός: Άλμα στα αγόρια, καθυστερήσεις σε μικρότερες ηλικίες – Η εικόνα στην Ελλάδα

Η κάλυψη ανεβαίνει, με έντονη βελτίωση στα αγόρια, αλλά παραμένει πίσω από την απαιτούμενη πορεία προς τον στόχο του ΠΟΥ, με διαφορές ανά φύλο και περιοχή