Η Ελληνίδα καρδιολόγος που περπατά για να σώσει την καρδιά μας – Ζει με βηματοδότη από τα 15 της

Η Δρ. Αγγελική Ασημάκη καθηγήτρια στο St George’s του Πανεπιστημίου του Λονδίνου συμμετέχει στο Walk for Hearts της Βρετανικής Καρδιολογικής Εταιρείας με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για τη χρηματοδότηση της έρευνας - Χάρη στην προσπάθειά της η καμπάνια έχει ήδη φτάσει στο 72% του στόχου