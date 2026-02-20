Η Ελληνίδα καρδιολόγος που περπατά για να σώσει την καρδιά μας – Ζει με βηματοδότη από τα 15 της
Η Ελληνίδα καρδιολόγος που περπατά για να σώσει την καρδιά μας – Ζει με βηματοδότη από τα 15 της
Η Δρ. Αγγελική Ασημάκη καθηγήτρια στο St George’s του Πανεπιστημίου του Λονδίνου συμμετέχει στο Walk for Hearts της Βρετανικής Καρδιολογικής Εταιρείας με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για τη χρηματοδότηση της έρευνας - Χάρη στην προσπάθειά της η καμπάνια έχει ήδη φτάσει στο 72% του στόχου
Η Ελληνίδα καρδιολόγος που ζει με βηματοδότη από τα 15 της και σώζει παιδικές καρδιές, έκανε ένα ακόμη μεγάλο βήμα για να σώσει περισσότερες. Η Δρ. Αγγελική Ασημάκη έχει εγκαινιάσει μία πλατφόρμα χρηματοδότησης για λογαριασμό του British Heart Foundation, συμμετέχοντας στην καμπάνια Walk for Hearts του Φεβρουαρίου 2026. Η προσπάθεια έχει ήδη φτάσει στο 72% του στόχου, χάρη σε δωρεές και κοινοποιήσεις.
Η πρωτοβουλία έρχεται να προστεθεί στο ερευνητικό της έργο στο Λονδίνο, όπου – όπως είχε περιγράψει παλαιότερα στο ygeiamou.gr – εργάζεται πάνω σε μια προσιτή και μη επεμβατική μέθοδο έγκαιρου εντοπισμού των παιδιών που κινδυνεύουν από αιφνίδια καρδιακή ανακοπή. Υπενθυμίζεται ότι, χρησιμοποιώντας ένα απλό τεστ με δείγμα από τη στοματική κοιλότητα, μπορεί να διαπιστωθεί γρήγορα εάν ένα άτομο διατρέχει άμεσο κίνδυνο.
Δείτε το βίντεο που είχε περιγράψει τη μέθοδο
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η πρωτοβουλία έρχεται να προστεθεί στο ερευνητικό της έργο στο Λονδίνο, όπου – όπως είχε περιγράψει παλαιότερα στο ygeiamou.gr – εργάζεται πάνω σε μια προσιτή και μη επεμβατική μέθοδο έγκαιρου εντοπισμού των παιδιών που κινδυνεύουν από αιφνίδια καρδιακή ανακοπή. Υπενθυμίζεται ότι, χρησιμοποιώντας ένα απλό τεστ με δείγμα από τη στοματική κοιλότητα, μπορεί να διαπιστωθεί γρήγορα εάν ένα άτομο διατρέχει άμεσο κίνδυνο.
Δείτε το βίντεο που είχε περιγράψει τη μέθοδο
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα