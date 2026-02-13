9.700 δωρεάν προφυλακτικά στους 2.900 αθλητές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Η παράδοση που ξεκίνησε εδώ και δεκαετίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες συνεχίζεται και φέτος, με τους διοργανωτές να προωθούν το ασφαλές σεξ μέσα από ενημερωτικά μηνύματα και δωρεάν διάθεση προφυλακτικών
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες είναι από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
Για τους αθλητές που συμμετέχουν είναι μία πολύ επίπονη περίοδος, με πίεση για το αποτέλεσμα. Όπως καταλαβαίνουν όλοι, χρειάζονται και στιγμές χαλάρωσης, γι’ αυτό και οι διοργανωτές δίνουν δωρεάν στους αθλητές προφυλακτικά για να κάνουν ασφαλές σεξ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.
