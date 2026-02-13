Παιδικός καρκίνος: Πολύτιμη στήριξη σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες από τη μονάδα «ΨΥΧΗ ΜΟΥ»
ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ Παιδικός καρκίνος

Παιδικός καρκίνος: Πολύτιμη στήριξη σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες από τη μονάδα «ΨΥΧΗ ΜΟΥ»

Στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, η ΑμΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ αναδεικνύει τον αντίκτυπο της μονάδας «ΨΥΧΗ ΜΟΥ», που προσφέρει δωρεάν επιστημονική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες

Παιδικός καρκίνος: Πολύτιμη στήριξη σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες από τη μονάδα «ΨΥΧΗ ΜΟΥ»
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας (ICCD), όπως έχει καθιερωθεί η 15η Φεβρουαρίου, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ – Ενημέρωση για τον καρκίνο στην παιδική & εφηβική ηλικία» ευθυγραμμίζεται με το παγκόσμιο μήνυμα του ICCD 2026: «From Challenge to Change: Demonstrating Impact».

Φέτος, δεν στεκόμαστε μόνο στις προκλήσεις, αλλά αποδεικνύουμε μέσα από μετρήσιμα αποτελέσματα πώς η συστηματική υποστήριξη μεταμορφώνει τη ζωή των παιδιών, των επιβιωσάντων και των οικογενειών τους.

