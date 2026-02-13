Παιδικός καρκίνος: Πολύτιμη στήριξη σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες από τη μονάδα «ΨΥΧΗ ΜΟΥ»
Παιδικός καρκίνος: Πολύτιμη στήριξη σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες από τη μονάδα «ΨΥΧΗ ΜΟΥ»
Στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, η ΑμΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ αναδεικνύει τον αντίκτυπο της μονάδας «ΨΥΧΗ ΜΟΥ», που προσφέρει δωρεάν επιστημονική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας (ICCD), όπως έχει καθιερωθεί η 15η Φεβρουαρίου, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ – Ενημέρωση για τον καρκίνο στην παιδική & εφηβική ηλικία» ευθυγραμμίζεται με το παγκόσμιο μήνυμα του ICCD 2026: «From Challenge to Change: Demonstrating Impact».
Φέτος, δεν στεκόμαστε μόνο στις προκλήσεις, αλλά αποδεικνύουμε μέσα από μετρήσιμα αποτελέσματα πώς η συστηματική υποστήριξη μεταμορφώνει τη ζωή των παιδιών, των επιβιωσάντων και των οικογενειών τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Φέτος, δεν στεκόμαστε μόνο στις προκλήσεις, αλλά αποδεικνύουμε μέσα από μετρήσιμα αποτελέσματα πώς η συστηματική υποστήριξη μεταμορφώνει τη ζωή των παιδιών, των επιβιωσάντων και των οικογενειών τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα