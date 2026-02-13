Παιδικός καρκίνος: Πολύτιμη στήριξη σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες από τη μονάδα «ΨΥΧΗ ΜΟΥ»

Στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, η ΑμΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ αναδεικνύει τον αντίκτυπο της μονάδας «ΨΥΧΗ ΜΟΥ», που προσφέρει δωρεάν επιστημονική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες