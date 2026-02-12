Πόσο καλό κάνει ο σκύλος ή η γάτα στην ψυχική υγεία του παιδιού; 3 επιστήμονες απαντούν
Γάτα Διαχείριση άγχους Κατοικίδια Παιδιά Σκύλος Ψυχική υγεία

Νέα μελέτη εξετάζει πώς η σχέση παιδιών με τα κατοικίδια μπορεί να επηρεάσει την ψυχική τους ευεξία - Οι ειδικοί εξηγούν ότι παράγοντες όπως η διάρκεια της σχέσης και η ένταση του δεσμού επηρεάζουν τα οφέλη

ygeiamou.gr team
Σιωπή, παιχνίδι, χάδι… Η σχέση ενός παιδιού με ένα κατοικίδιο ζώο δεν περιορίζεται στο παιχνίδι ή στη συντροφιά στο σπίτι. Έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να συνδέεται με την ψυχική υγεία και την κοινωνική του ανάπτυξη.

Σε άρθρο τους στο The Conversation, οι ερευνήτριες Llúcia González Safont, Blanca Sarzo Carles και Marisa Estarlich Estarlich εξετάζουν πώς η σχέση παιδιών και κατοικιδίων, ο τύπος του ζώου και η διάρκεια του δεσμού συνδέονται με την ψυχική τους υγεία.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
