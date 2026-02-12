Πόσο καλό κάνει ο σκύλος ή η γάτα στην ψυχική υγεία του παιδιού; 3 επιστήμονες απαντούν

Νέα μελέτη εξετάζει πώς η σχέση παιδιών με τα κατοικίδια μπορεί να επηρεάσει την ψυχική τους ευεξία - Οι ειδικοί εξηγούν ότι παράγοντες όπως η διάρκεια της σχέσης και η ένταση του δεσμού επηρεάζουν τα οφέλη