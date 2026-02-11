Νευρική ανορεξία: Αφορά όλη την οικογένεια
Νευρική ανορεξία: Αφορά όλη την οικογένεια
Η νευρική ανορεξία δεν είναι απλά μια διατροφική διαταραχή αλλά μια συναισθηματική διαταραχή με ρίζες μέσα στην οικογένεια
Οι βασικές αιτίες που προκαλούν την νευρική ανορεξία είναι άγνωστες και επικεντρώνονται κυρίως σε ψυχολογικούς παράγοντες, οι οποίοι κατ’ επέκταση επηρεάζουν και επηρεάζονται από κοινωνικά, πολιτιστικά και βιολογικά στοιχεία.
Ο ανορεξικός έφηβος συνήθως προέρχεται από μια οικογένεια δυσλειτουργική, με γονείς υπερπροστατευτικούς, ελεγκτικούς που έχουν υψηλές προσδοκίες από εκείνον αλλά και από τον εαυτό τους. Θέλουν τα παιδιά τους να είναι επιτυχημένα και τους το υπενθυμίζουν συχνά, χωρίς όμως οι ίδιοι να μπορούν να τα στηρίξουν συναισθηματικά στις τυχόν δυσκολίες που αναδύονται στην προσπάθειά τους. Είναι γονείς με κύριο χαρακτηριστικό την ακαμψία στις αλλαγές και την αδυναμία να τις διαχειριστούν. Δεν αντιλαμβάνονται τη μετακίνηση του παιδιού στην εφηβεία, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά τους απέναντί του να παραμένει μια σχέση εξάρτησης, όπου ο έφηβος δεν έχει την δυνατότητα να αποφασίσει για τον εαυτό του και την ζωή του.
