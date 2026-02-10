Τα μωρά είναι πολύ πιο έξυπνα από όσο νομίζουμε – Έρευνα το αποδεικνύει

Νέα μελέτη δείχνει ότι ο εγκέφαλος των βρεφών μόλις δύο μηνών επεξεργάζεται το οπτικό περιβάλλον πολύ πιο σύνθετα απ’ ό,τι πιστεύαμε