Τα μωρά είναι πολύ πιο έξυπνα από όσο νομίζουμε – Έρευνα το αποδεικνύει
YGEIAMOU.GR
Βρέφη Γνωστική Ικανότητα Εγκέφαλος Μωρά Ομιλία

Τα μωρά είναι πολύ πιο έξυπνα από όσο νομίζουμε – Έρευνα το αποδεικνύει

Νέα μελέτη δείχνει ότι ο εγκέφαλος των βρεφών μόλις δύο μηνών επεξεργάζεται το οπτικό περιβάλλον πολύ πιο σύνθετα απ’ ό,τι πιστεύαμε

Τα μωρά είναι πολύ πιο έξυπνα από όσο νομίζουμε – Έρευνα το αποδεικνύει
Κλέλια Γιαρίμογλου
Μία καταπληκτική επιστημονική ανακάλυψη δείχνει ότι τα μωρά ηλικίας μόλις δύο μηνών δεν είναι απλά «παθητικοί παρατηρητές» του κόσμου. Αντίθετα, μπορούν να κατηγοριοποιούν αντικείμενα από πολύ νωρίς, πολύ πριν αρχίσουν να μιλούν ή να κινούνται με άνεση.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Nature Neuroscience, δείχνει ότι ο εγκέφαλος των βρεφών αυτής της ηλικίας μπορεί να ξεχωρίσει οπτικά διαφορετικές κατηγορίες αγαθών, όπως ζώα, άψυχα αντικείμενα ή δέντρα, δείχνοντας ότι η γνωστική ανάπτυξη ξεκινά πολύ πιο νωρίς από ό,τι πιστεύαμε.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης