Τα μωρά είναι πολύ πιο έξυπνα από όσο νομίζουμε – Έρευνα το αποδεικνύει
Νέα μελέτη δείχνει ότι ο εγκέφαλος των βρεφών μόλις δύο μηνών επεξεργάζεται το οπτικό περιβάλλον πολύ πιο σύνθετα απ’ ό,τι πιστεύαμε
Μία καταπληκτική επιστημονική ανακάλυψη δείχνει ότι τα μωρά ηλικίας μόλις δύο μηνών δεν είναι απλά «παθητικοί παρατηρητές» του κόσμου. Αντίθετα, μπορούν να κατηγοριοποιούν αντικείμενα από πολύ νωρίς, πολύ πριν αρχίσουν να μιλούν ή να κινούνται με άνεση.
Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Nature Neuroscience, δείχνει ότι ο εγκέφαλος των βρεφών αυτής της ηλικίας μπορεί να ξεχωρίσει οπτικά διαφορετικές κατηγορίες αγαθών, όπως ζώα, άψυχα αντικείμενα ή δέντρα, δείχνοντας ότι η γνωστική ανάπτυξη ξεκινά πολύ πιο νωρίς από ό,τι πιστεύαμε.
