Μετά το δεύτερο παιδί η Κέιτι ζύγιζε 114 κιλά – Πώς κατάφερε να χάσει τα 50 χωρίς φάρμακα
Η Κέιτι μετά το δεύτερο παιδί είχε φτάσει τα 114 κιλά - Κατάφερε να χάσει πάνω από 50 χωρίς φάρμακα - Η ιστορία της από την κατάθλιψη και τη συναισθηματική υπερφαγία στη γυμναστική, την ισορροπημένη διατροφή και την απώλεια βάρους
Ένας φιλανθρωπικός περίπατος έγινε η αφορμή για μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή της Katie Turton, που μέχρι και σήμερα, ούτε η ίδια φανταζόταν σε τι μονοπάτια θα την έφερνε.
Η 32χρονη, μητέρα δυο παιδιών, είδε το νούμερο στη ζυγαριά να εκτοξεύεται μετά τις δύο διαδοχικές εγκυμοσύνες της. Παλεύοντας με την κατάθλιψη, έβρισκε παρηγοριά σε θερμιδογόνα σνακ. «Πριν μείνω έγκυος, το βάρος μου ήταν φυσιολογικό. Έμεινα έγκυος και κατέληξα να πάρω αρκετά κιλά. Μετά το δεύτερο παιδί ζύγιζα 114 κιλά. Ήξερα απλώς ότι δεν ήθελα να μείνω έτσι για πάντα. Έχασα όλη μου την αυτοπεποίθηση και κάθε αίσθηση αξιοπρέπειας» θυμάται σήμερα.
