Τι προσφέρουν τα αποταμιευτικά προγράμματα ασφάλισης – Ενημερωθείτε
Τα αποταμιευτικά ή επενδυτικά προγράμματα συντελούν στο να δημιουργήσει ο κάτοχός τους ένα κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να προορίζεται για σπουδές παιδιών, για ιδιωτική σύνταξη ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό
Μια μεγάλη σειρά προγραμμάτων αποταμίευσης παρέχεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να επενδύουν τα χρήματά τους με την προοπτική να τα λάβουν στο μέλλον – όποτε οι ίδιοι έχουν καθορίσει – και μάλιστα με κάποια απόδοση.
Τα προγράμματα αυτά παρέχουν στους κατόχους τους ένα διπλό πλεονέκτημα. Μαζί με τη δημιουργία ενός κεφαλαίου, παρέχουν ταυτόχρονα και ασφάλιση ζωής ή ανικανότητας, γεγονός που σημαίνει ότι βρίσκονται στο πλευρό του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια της αποταμίευσης που αυτός επιλέγει να πραγματοποιήσει.
