Οι χρόνιες παθήσεις που «χάθηκαν» στην πανδημία – Εκατομμύρια ασθενείς δεν διαγνώστηκαν εγκαίρως

Εκατομμύρια οι αδιάγνωστες χρόνιες νόσοι εξαιτίας των lockdown στη διάρκεια της πανδημίας - Ποιο το τίμημα που πληρώνουν σήμερα οι ασθενείς