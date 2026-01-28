Οι χρόνιες παθήσεις που «χάθηκαν» στην πανδημία – Εκατομμύρια ασθενείς δεν διαγνώστηκαν εγκαίρως
Εκατομμύρια οι αδιάγνωστες χρόνιες νόσοι εξαιτίας των lockdown στη διάρκεια της πανδημίας - Ποιο το τίμημα που πληρώνουν σήμερα οι ασθενείς
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας ο πλανήτης βρέθηκε αντιμέτωπος με μία άνευ προηγουμένου υγειονομική κρίση που έφερε τα πάνω – κάτω στα συστήματα υγείας: τα τακτικά ραντεβού ακυρώνονται, οι διαγνωστικές εξετάσεις μπαίνουν σε αναμονή, μόνο οι επείγουσες καταστάσεις έχουν θέση στο σύστημα.
Στην Αγγλία, τους πρώτους μήνες της πανδημίας, οι επισκέψεις σε οικογενειακούς γιατρούς και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία για λόγους εκτός COVID-19 μειώνονται κατά περίπου ένα τρίτο. Η κατάσταση δεν είναι διαφορετική για την Ελλάδα, αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου.
