Οι χώροι πρασίνου «σύμμαχος» της καρδιάς – Γιατί τα δέντρα κάνουν τη διαφορά
Για μια πόλη που «πνίγεται» στο γκρι, ένα δέντρο μπορεί όχι μόνο να ομορφύνει το τοπίο, αλλά να δώσει ανάσες ζωής στην καρδιά μας
Συνηθίζουμε να κάνουμε λόγο για «γκρίζα» αστικά τοπία, γεμάτα ψηλά κτήρια και μεγάλους δρόμους, που «υποφέρουν» από την έλλειψη πρασίνου. Τα φυσικά στοιχεία, όμως, δεν αλλάζουν απλά την αισθητική των πόλεων, αλλά, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, είναι απαραίτητα για την υγεία. Σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, όμως, δεν έχουν όλα τα φυσικά στοιχεία τις ίδιες επιδράσεις στην υγεία.
Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Environmental Epidemiology, υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι το να ζει κανείς σε μια αστική γειτονιά με περισσότερα δέντρα μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο για άλλες μορφές αστικού πρασίνου: Το γρασίδι και οι θάμνοι συνδέθηκαν -απροσδόκητα- με υψηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.
