Έφηβοι σε ρόλο φροντιστή ηλικιωμένων – Το «αόρατο» βάρος στην ψυχική τους υγεία
Έφηβοι σε ρόλο φροντιστή ηλικιωμένων – Το «αόρατο» βάρος στην ψυχική τους υγεία

Μελέτη σε νέους 15-19 ετών αναδεικνύει πως όσο μεγαλώνει το βάρος της φροντίδας, αυξάνεται η ψυχολογική δυσφορία - 1 στους 5 εντάσσεται σε ομάδα υψηλού κινδύνου

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η φροντίδα αγαπημένων προσώπων αποτελεί μια ξεχωριστή πρόκληση, ακόμα και για τους πιο καλά «προετοιμασμένους» ενήλικες. Όμως, τι αντίκτυπο έχει μια τέτοια κατάσταση, όταν ένα παιδί ή έφηβος επωμίζεται τον ρόλο του φροντιστή; Σε αυτό το ερώτημα απαντά νεότερη μελέτη στο Scientific Reports, η οποία αναδεικνύει πώς αυτή η ευθύνη επηρεάζει την ψυχολογία των νέων.

Συγκεκριμένα, ο καθηγητής Bing Niu και ο Δρ. Ziyan Wang από το Πανεπιστήμιο της Οσάκα πραγματοποίησαν 2 «κύματα» έρευνας: ένα κατά τη διάρκεια της πανδημίας (2021) και ένα μετά από αυτήν (2024). Συνολικά, συμμετείχαν 1.581 νέοι φροντιστές ηλικίας 15 έως 19 ετών σε όλη την Ιαπωνία (816 το 2021 και 765 το 2024), ώστε να διερευνηθεί πώς το βάρος της μέριμνας αποτυπώνεται στη συναισθηματική τους κατάσταση.

