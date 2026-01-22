Έφηβοι σε ρόλο φροντιστή ηλικιωμένων – Το «αόρατο» βάρος στην ψυχική τους υγεία

Μελέτη σε νέους 15-19 ετών αναδεικνύει πως όσο μεγαλώνει το βάρος της φροντίδας, αυξάνεται η ψυχολογική δυσφορία - 1 στους 5 εντάσσεται σε ομάδα υψηλού κινδύνου