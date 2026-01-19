Οι Κινητές Ομάδες Υγείας φέρνουν τον γιατρό στην πόρτα μας – Από τον Έβρο έως την Κρήτη
Οι Κινητές Ομάδες Υγείας φέρνουν τον γιατρό στην πόρτα μας – Από τον Έβρο έως την Κρήτη
Εμβολιασμοί, ιατρικοί έλεγχοι και εξετάσεις επί τόπου, αλλά και σωτήριες διακομιδές από τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ – Περισσότεροι από 17.000 άνθρωποι έχουν εξυπηρετηθεί, λαμβάνοντας ιατρική φροντίδα – Οι ΚΟΜΥ πάνε κατ’ οίκον στα μεγάλα αστικά κέντρα και την περιφέρεια
Από τα ακριτικά χωριά της Θράκης έως τις πιο απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές της χώρας, οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) υποστηρίζουν, από τον περασμένο Φεβρουάριο, ένα νέο μοντέλο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), με στόχο την κάλυψη έως και 500.000 πολιτών σε ετήσια βάση. Κατά το διάστημα αυτό, με πιλοτική αρχικά και στη συνέχεια με πλήρη λειτουργία, περισσότεροι από 17.000 πολίτες, σε πάνω από 1.860 περιοχές, έχουν δεχθεί υπηρεσίες υγείας κυριολεκτικά στην πόρτα τους, αντί να αναζητήσουν οι ίδιοι γιατρό και περίθαλψη.
Το νέο μοντέλο ΠΦΥ, που υλοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στο πλαίσιο του ΕΣΥ, στηρίζεται στις διαδρομές που πραγματοποιούν οι 250 ΚΟΜΥ και στην παρουσία τους στο πεδίο: Κινητές ομάδες στελεχωμένες με ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας, διασχίζουν ορεινούς όγκους, αποβιβάζονται σε νησιά και απομακρυσμένους οικισμούς, αλλά προσεγγίζουν και αστικές περιοχές για να προσφέρουν υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και φροντίδας σε πολίτες που, διαφορετικά, θα έμεναν εκτός συστήματος υγείας, όπως άτομα με κινητικά προβλήματα, ηλικιωμένοι, κατακεκλιμένοι ασθενείς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το νέο μοντέλο ΠΦΥ, που υλοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στο πλαίσιο του ΕΣΥ, στηρίζεται στις διαδρομές που πραγματοποιούν οι 250 ΚΟΜΥ και στην παρουσία τους στο πεδίο: Κινητές ομάδες στελεχωμένες με ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας, διασχίζουν ορεινούς όγκους, αποβιβάζονται σε νησιά και απομακρυσμένους οικισμούς, αλλά προσεγγίζουν και αστικές περιοχές για να προσφέρουν υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και φροντίδας σε πολίτες που, διαφορετικά, θα έμεναν εκτός συστήματος υγείας, όπως άτομα με κινητικά προβλήματα, ηλικιωμένοι, κατακεκλιμένοι ασθενείς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα