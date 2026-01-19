Οι Κινητές Ομάδες Υγείας φέρνουν τον γιατρό στην πόρτα μας – Από τον Έβρο έως την Κρήτη

Εμβολιασμοί, ιατρικοί έλεγχοι και εξετάσεις επί τόπου, αλλά και σωτήριες διακομιδές από τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ – Περισσότεροι από 17.000 άνθρωποι έχουν εξυπηρετηθεί, λαμβάνοντας ιατρική φροντίδα – Οι ΚΟΜΥ πάνε κατ’ οίκον στα μεγάλα αστικά κέντρα και την περιφέρεια