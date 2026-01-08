Προσιτά ασφαλιστήρια που σας καλύπτουν στα δύσκολα – Ενημερωθείτε
Τα ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα που προσφέρουν πρόσβαση στον ιδιωτικό τομέα Υγείας και επαρκή οικονομική προστασία για τα πιο συχνά περιστατικά
Ανάμεσα στα πολλά προγράμματα Υγείας που παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην ελληνική αγορά, υπάρχουν και κάποια που διακρίνονται για τις παροχές τους, σε συνδυασμό με το προσιτό ασφάλιστρο και όσα τελικά προσφέρουν στον κάτοχό τους.
Δεν πρόκειται για τα «βαριά» κλασικά προγράμματα Υγείας, με απαλλαγές, ενδελεχείς εξετάσεις πριν από την αποδοχή ασφάλισης και απεριόριστες οικονομικά καλύψεις. Είναι προγράμματα που διασφαλίζουν στον ασφαλισμένο επαρκή οικονομική υποστήριξη όταν τη χρειαστεί και, φυσικά, παρέχουν πρόσβαση στον ιδιωτικό τομέα Υγείας.
