Η επώδυνη δερματική πάθηση που «κρύβεται» στις μασχάλες – Ποια τα συμπτώματα και πώς αντιμετωπίζεται
Η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα είναι μια χρόνια πάθηση, που πολλοί συγχέουν με απλό ερεθισμό ή «σπυράκια», με αποτέλεσμα να καθυστερεί σημαντικά η θεραπεία, ταλαιπωρώντας τους ασθενείς

Κλέλια Γιαρίμογλου
Σπάνια δίνουμε σημασία στις μασχάλες μας, πέρα από το αν χρειάζονται λίγο αποσμητικό. Κι όμως, αυτή η μικρή πτυχή του δέρματος είναι ένα από τα πιο «δραστήρια» σημεία του σώματος. Κάτω από το δέρμα βρίσκονται αδένες, νεύρα και λεμφαδένες που ρυθμίζουν τη θερμοκρασία, βοηθούν στην άμυνα απέναντι στις λοιμώξεις και επηρεάζουν ακόμη και τη μυρωδιά του σώματος.

Για ορισμένους ανθρώπους, όμως, η μασχάλη δεν είναι απλώς ένα λειτουργικό σημείο του σώματος. Μπορεί να γίνει το επίκεντρο μίας χρόνιας, επώδυνης και συχνά παρεξηγημένης δερματικής πάθησης, γνωστής ως διαπυητική ιδρωταδενίτιδα.

