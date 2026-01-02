Τεστοστερόνη: Η ορμόνη που έγινε από εχθρός πιθανός σύμμαχος του προστάτη – Τι έχει αλλάξει

Νεότερες μελέτες δείχνουν ότι η θεραπεία τεστοστερόνης δεν αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη και ανατρέπουν έναν επίμονο ιατρικό μύθο. Ένας ειδικός αναλύει πώς φτάσαμε σε αυτή την αλλαγή