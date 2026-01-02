Τεστοστερόνη: Η ορμόνη που έγινε από εχθρός πιθανός σύμμαχος του προστάτη – Τι έχει αλλάξει
Νεότερες μελέτες δείχνουν ότι η θεραπεία τεστοστερόνης δεν αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη και ανατρέπουν έναν επίμονο ιατρικό μύθο. Ένας ειδικός αναλύει πώς φτάσαμε σε αυτή την αλλαγή

Μαρία Κοτοπούλη
Για περισσότερες από 8 δεκαετίες, η τεστοστερόνη θεωρούνταν «απαγορευμένη» ορμόνη για τον προστάτη. Η επικρατούσα άποψη ήταν ξεκάθαρη: αφού η τεστοστερόνη συμβάλλει στη φυσιολογική ανάπτυξη του προστάτη, τότε σίγουρα τροφοδοτεί και τον καρκίνο του. Όμως, τα τελευταία χρόνια, η επιστήμη έρχεται να ανατρέψει αυτή τη βαθιά ριζωμένη πεποίθηση.

O Daniel Kelly, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας στο Sheffield Hallam University, σε άρθρο του στο The Conversation, αναλύει πώς φτάσαμε σε αυτή την αλλαγή.

