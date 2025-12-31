Γιατί αυξάνονται οι νέοι που αγκαλιάζουν δέντρα – Η μαρτυρία μιας 35χρονης θεραπεύτριας
Η δασοθεραπεία κερδίζει έδαφος στο Πεκίνο, καθώς νέοι άνθρωποι αναζητούν ισορροπία, επαφή και ψυχική ανακούφιση μέσα στην πόλη. Μια ειδικός περιγράφει την εμπειρία της
Στο κέντρο του Πεκίνου, τα δέντρα είναι πυκνά και παντού. Πολλά από αυτά έχουν φυτευτεί μόλις τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ άλλα υπάρχουν εκεί εδώ και αιώνες. Όλο αυτό το βαθυπράσινο σκηνικό δημιουργεί την τέλεια αφορμή για μια πρωτότυπη εναλλακτική θεραπεία με διαφορετικά οφέλη: το αγκάλιασμα των δέντρων.
«Το να αγκαλιάζεις ένα δέντρο είναι ένας τρόπος να εισάγεις την αίσθηση της αφής στη ζωή ενός ατόμου», λέει η Xiaoyang Wong, επικεφαλής μιας κοινότητας δασοθεραπείας στο Πεκίνο στην Akanksha Awal, λέκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, η οποία με άρθρο της στο The Conversation περιγράφει όλη την εμπειρία που έζησε και η ίδια από πρώτο χέρι.
