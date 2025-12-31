Νέα χρονιά: Πώς οι ευχές και οι στόχοι μάς δίνουν δύναμη – Η ψυχολόγος εξηγεί

Για ποιούς λόγους μπορεί να μείνουν ανεκπλήρωτες οι ευχές μας για το νέο έτος; Τι ρόλο παίζουν οι ανάγκες μας, τα κίνητρα και ο τρόπος που θέτουμε τους στόχους μας; Η κυρία Αγγελική Γιαννουλοπούλου, Ψυχολόγος, MSc, Ψυχοθεραπεύτρια Οικογένειας Συστημικής Προσέγγισης εξηγεί