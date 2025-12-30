Τεχνητή Νοημοσύνη: 5 «πανέξυπνα» εργαλεία που «μεταμόρφωσαν» την Υγεία το 2025
Τεχνητή Νοημοσύνη: 5 «πανέξυπνα» εργαλεία που «μεταμόρφωσαν» την Υγεία το 2025
Ταχύτερες διαγνώσεις, καλύτερη παρακολούθηση ασθενών και νέα εργαλεία κατά της μικροβιακής αντοχής- Ποιες είναι οι 5 εφαρμογές που κέρδισαν έδαφος στα (ευρωπαϊκά) συστήματα υγείας φέτος
Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας και, μέσα στο 2025, τα εργαλεία που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας κέρδισαν σημαντικό έδαφος. Η εξατομίκευση της ιατρικής φροντίδας, η επιτάχυνση των διαγνώσεων και η υποστήριξη στην ανακάλυψη νέων θεραπειών βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Παράλληλα, όμως, εντείνονται και οι ανησυχίες: η AI δεν μπορεί (και δεν πρέπει) να αντικαταστήσει τους επαγγελματίες υγείας, ενώ τα chatbots δεν είναι κατάλληλα για την αντιμετώπιση ζητημάτων ψυχικής υγείας. Την ίδια στιγμή, η ασφάλεια παραμένει κρίσιμο πεδίο, καθώς ειδικοί προειδοποιούν για πιθανή κατάχρηση τέτοιων τεχνολογιών σε επικίνδυνα σενάρια.
Παρόλα αυτά, είναι σαφές ότι, όταν αξιοποιείται ορθά, η AI ανοίγει νέους δρόμους στην ιατρική και μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό συμπληρωματικό εργαλείο. Ακολουθούν 5 τρόποι με τους οποίους, σύμφωνα με το Euronews, επηρέασε φέτος το τοπίο της υγείας στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Παρόλα αυτά, είναι σαφές ότι, όταν αξιοποιείται ορθά, η AI ανοίγει νέους δρόμους στην ιατρική και μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό συμπληρωματικό εργαλείο. Ακολουθούν 5 τρόποι με τους οποίους, σύμφωνα με το Euronews, επηρέασε φέτος το τοπίο της υγείας στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα