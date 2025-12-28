Πόσο κακομαθημένα και «δύσκολα» είναι τα μοναχοπαίδια; Μια καθηγήτρια απαντά

Από την επιλογή μέχρι τα δύσκολα οικονομικά, οι λόγοι που πολλές οικογένειες μένουν στο ένα παιδί είναι πολλοί - Μια καθηγήτρια εξηγεί τι ισχύει για τα μοναχοπαίδια και απαντά στα στερεότυπα που τα θέλουν κακομαθημένα, δύσκολα και μοναχικά