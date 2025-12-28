Πόσο κακομαθημένα και «δύσκολα» είναι τα μοναχοπαίδια; Μια καθηγήτρια απαντά
Από την επιλογή μέχρι τα δύσκολα οικονομικά, οι λόγοι που πολλές οικογένειες μένουν στο ένα παιδί είναι πολλοί - Μια καθηγήτρια εξηγεί τι ισχύει για τα μοναχοπαίδια και απαντά στα στερεότυπα που τα θέλουν κακομαθημένα, δύσκολα και μοναχικά
Η ερώτηση έρχεται συχνά σαν… κοινωνική υποχρέωση: «Πότε θα κάνετε δεύτερο;». Πίσω της κρύβεται η ιδέα ότι το «σωστό» οικογενειακό μοντέλο περιλαμβάνει αδέλφια. Όμως, η πραγματικότητα έχει ήδη αλλάξει. Όλο και περισσότερες οικογένειες μεγαλώνουν ένα παιδί, είτε από επιλογή είτε από ανάγκη, και τα δεδομένα δεν στηρίζουν τον μύθο ότι το παιδί αυτό θα μεγαλώσει κακομαθημένο, εγωιστικό ή «κοινωνικά αδύναμο».
Πολλοί δρόμοι οδηγούν στην οικογένεια με ένα παιδί
Οι λόγοι είναι πολλοί και συχνά αθέατοι στους τρίτους, εξηγεί η Δρ. Amy Brown, στο The Conversation. Για κάποιους, η απόφαση είναι συνειδητή: καλύτερη ισορροπία ζωής, περισσότεροι διαθέσιμοι πόροι, περιβαλλοντικές ανησυχίες, ή ακόμη και εμπειρίες από δύσκολες σχέσεις με δικά τους αδέλφια που τους ωθούν σε διαφορετική επιλογή.
