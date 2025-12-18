«Ελληνική πατέντα» τα παράδοξα που εκτοξεύουν τη φαρμακευτική δαπάνη

Η χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα έχει εγκλωβιστεί σε ένα φαύλο κύκλο που ξεκίνησε με τα μνημόνια και που πλέον οδηγεί σε μία σειρά από παραδοξότητες, σύμφωνα με τη φαρμακοβιομηχανία