Μάριος Θεμιστοκλέους για ΕΣΥ: «Ιδεατές καταστάσεις δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο»
YGEIAMOU.GR
Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός Υγείας για τα νοσοκομεία του εξωτερικού και τη δημόσια εικόνα του ΕΣΥ

ygeiamou.gr team
Ένα βίντεο με εικόνες που δημόσιο νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας ανέβασε στα social media ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σημειώνοντας, ωστόσο, πως δεν τις παραθέτει ούτε συγκριτικά ούτε επικριτικά, αλλά ως γιατρός που έχει εργαστεί τόσο στο εξωτερικό όσο και στο ελληνικό ΕΣΥ.

Όπως επισημαίνει, γνωρίζει τη δύσκολη προσπάθεια που καταβάλλεται παντού, ενώ εκφράζει την υπερηφάνειά του για τα σημερινά αποτελέσματα του ελληνικού συστήματος υγείας και τη βεβαιότητά του ότι η προσπάθεια θα αποδώσει ακόμη περισσότερο στο μέλλον.

