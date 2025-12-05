Γνωρίστε τον HPVito, τον πρώτο ψηφιακό βοηθό που ενημερώνει για έναν επικίνδυνο ιό
Μία νέα ψηφιακή εμπειρία ενημέρωσης έρχεται να κάνει πιο απλή και πιο προσιτή την πληροφόρηση γύρω από τον ιό HPV. Το HPVito, πρωτοβουλία της MSD Ελλάδος, είναι ένας ψηφιακός βοηθός που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την ενημέρωση των πολιτών με αξιόπιστα δεδομένα και κατανοητή γλώσσα.
Το HPVito αποτελεί ένα διαδραστικό εργαλείο που ενισχύει την τεκμηριωμένη ενημέρωση και ανοίγει τον δρόμο για έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τον εμβολιασμό κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV).
