Γνωρίστε τον HPVito, τον πρώτο ψηφιακό βοηθό που ενημερώνει για έναν επικίνδυνο ιό
YGEIAMOU.GR
MSD Ελλάδος Εμβολιασμός Ιός HPV

Γνωρίστε τον HPVito, τον πρώτο ψηφιακό βοηθό που ενημερώνει για έναν επικίνδυνο ιό

Το HPVito, πρωτοβουλία της MSD Ελλάδος, είναι ένας ψηφιακός βοηθός που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την ενημέρωση των πολιτών

Γνωρίστε τον HPVito, τον πρώτο ψηφιακό βοηθό που ενημερώνει για έναν επικίνδυνο ιό
ygeiamou.gr team
Μία νέα ψηφιακή εμπειρία ενημέρωσης έρχεται να κάνει πιο απλή και πιο προσιτή την πληροφόρηση γύρω από τον ιό HPV. Το HPVito, πρωτοβουλία της MSD Ελλάδος, είναι ένας ψηφιακός βοηθός που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την ενημέρωση των πολιτών με αξιόπιστα δεδομένα και κατανοητή γλώσσα.

Το HPVito αποτελεί ένα διαδραστικό εργαλείο που ενισχύει την τεκμηριωμένη ενημέρωση και ανοίγει τον δρόμο για έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τον εμβολιασμό κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV).

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης