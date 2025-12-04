Τοξικοί συγγενείς: 5 τρόποι να προστατευτείτε χωρίς να τους κλείσετε την πόρτα
Από μακριά και αγαπημένοι ή από... κοντά και με όρια; Μια ειδικός προτείνει 5 πρακτικά βήματα που μπορούμε να εφαρμόσουμε εάν θέλουμε μια ουδέτερη επαφή με τοξικούς συγγενείς, χωρίς να κόψουμε κάθε επαφή
Για να αντιμετωπίσουμε τους τοξικούς συγγενείς, πολλοί ψυχολόγοι συμβουλεύουν να κόψουμε κάθε επαφή. Παρόλα αυτά, αυτό δεν είναι πάντα εύκολο ή επιθυμητό. Στην πραγματικότητα, συχνά η επιθυμία έχει την αντίθετη κατεύθυνση: να έρθουν πιο κοντά τους. «Στη θεραπεία, οι θεραπευόμενοι περιγράφουν ότι δοκιμάζουν πολλούς τρόπους για να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις, να επεξεργαστούν παλιότερα τραύματα και να χτίσουν πιο στενές σχέσεις. Τους βοηθώ σε αυτές τις προσπάθειες προσφέροντας οπτικές και εργαλεία που ίσως δεν είχαν σκεφτεί και εισάγοντας νέες προσεγγίσεις σε παλιά προβλήματα» λέει η Sarah Epstein, θεραπεύτρια γάμου και οικογένειας σε άρθρο της στο Psychology Today.
Όταν όμως αυτές οι προσπάθειες εξαντληθούν και ένα μέλος της οικογένειας δεν αλλάζει, τότε προκύπτει το ερώτημα: «Και τώρα τι γίνεται;». Ενώ κάποιοι ενήλικες επιλέγουν να διακόψουν εντελώς την επαφή, άλλοι θέλουν να διατηρήσουν τη σχέση και να προστατευτούν από τον αντίκτυπο των πιο δύσκολων χαρακτηριστικών και συμπεριφορών αυτού του συγγενή.
