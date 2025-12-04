Τοξικοί συγγενείς: 5 τρόποι να προστατευτείτε χωρίς να τους κλείσετε την πόρτα

Από μακριά και αγαπημένοι ή από... κοντά και με όρια; Μια ειδικός προτείνει 5 πρακτικά βήματα που μπορούμε να εφαρμόσουμε εάν θέλουμε μια ουδέτερη επαφή με τοξικούς συγγενείς, χωρίς να κόψουμε κάθε επαφή