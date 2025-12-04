Οι 30χρονοι βλέπουν το διαζύγιο «με άλλο μάτι» – Χωρίς δισταγμό και ενοχές
YGEIAMOU.GR
Gen Z Διαζύγιο

Οι 30χρονοι βλέπουν το διαζύγιο «με άλλο μάτι» – Χωρίς δισταγμό και ενοχές

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές η Gen Z δεν βλέπει το διαζύγιο ως αποτυχία αλλά ως νέα αρχή - Τι αλλάζει στον γάμο και γιατί οι σημερινοί 30χρονοι επιλέγουν όρια και αυτοφροντίδα

Οι 30χρονοι βλέπουν το διαζύγιο «με άλλο μάτι» – Χωρίς δισταγμό και ενοχές
ygeiamou.gr team
Για δεκαετίες, το διαζύγιο θεωρούνταν αποτυχία, θέμα ταμπού και τελευταίο καταφύγιο για ζευγάρια που δεν κατάφεραν να «σώσουν» τον γάμο τους. Ωστόσο, για τη Gen Z – δηλαδή τους σημερινούς 20άρηδες και νεότερους 30άρηδες – η έννοια του διαζυγίου παίρνει μια εντελώς νέα μορφή.

Σύμφωνα με τάσεις που καταγράφονται έντονα στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και με βάση παρατηρήσεις ειδικών, οι νεότεροι βλέπουν το τέλος ενός γάμου όχι ως στίγμα, αλλά ως μια συνειδητή επιλογή αυτοπροστασίας και νέας αρχής. Παράλληλα, το ενδιαφέρον τους για προγαμιαίες συμφωνίες αυξάνεται ραγδαία, αντικατοπτρίζοντας μια πιο «πρακτική» προσέγγιση στον θεσμό του γάμου.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης