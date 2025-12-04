Οι 30χρονοι βλέπουν το διαζύγιο «με άλλο μάτι» – Χωρίς δισταγμό και ενοχές

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές η Gen Z δεν βλέπει το διαζύγιο ως αποτυχία αλλά ως νέα αρχή - Τι αλλάζει στον γάμο και γιατί οι σημερινοί 30χρονοι επιλέγουν όρια και αυτοφροντίδα