Οι 30χρονοι βλέπουν το διαζύγιο «με άλλο μάτι» – Χωρίς δισταγμό και ενοχές
Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές η Gen Z δεν βλέπει το διαζύγιο ως αποτυχία αλλά ως νέα αρχή - Τι αλλάζει στον γάμο και γιατί οι σημερινοί 30χρονοι επιλέγουν όρια και αυτοφροντίδα
Για δεκαετίες, το διαζύγιο θεωρούνταν αποτυχία, θέμα ταμπού και τελευταίο καταφύγιο για ζευγάρια που δεν κατάφεραν να «σώσουν» τον γάμο τους. Ωστόσο, για τη Gen Z – δηλαδή τους σημερινούς 20άρηδες και νεότερους 30άρηδες – η έννοια του διαζυγίου παίρνει μια εντελώς νέα μορφή.
Σύμφωνα με τάσεις που καταγράφονται έντονα στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και με βάση παρατηρήσεις ειδικών, οι νεότεροι βλέπουν το τέλος ενός γάμου όχι ως στίγμα, αλλά ως μια συνειδητή επιλογή αυτοπροστασίας και νέας αρχής. Παράλληλα, το ενδιαφέρον τους για προγαμιαίες συμφωνίες αυξάνεται ραγδαία, αντικατοπτρίζοντας μια πιο «πρακτική» προσέγγιση στον θεσμό του γάμου.
