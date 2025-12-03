Η αβάσταχτη πραγματικότητα των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα – O δεκάλογος του αποκλεισμού
Πολύ μεγάλο ποσοστό των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα δυσκολεύεται να καλύψει βασικά έξοδα, ενώ μείζον ζήτημα αποτελεί ο εργασιακός αποκλεισμός
Με αφορμή την Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, που τιμάται σήμερα 3 Δεκεμβρίου, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), παρουσιάζει την πραγματικότητα όπως τη βιώνει περισσότερο από το 10% του πληθυσμού της χώρας, η μεγαλύτερη κατηγορία ευάλωτων πολιτών.
«Η πραγματικότητα δυστυχώς είναι ότι το 2025 είναι χειρότερο για τα άτομα με αναπηρία σε σχέση με το 2024. Χωρίς διάθεση δραματοποίησης αλλά με παράθεση γεγονότων και στοιχείων, για πολλοστή φορά κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας ότι η εφαρμογή συνδυαστικών μέτρων με στόχο την ολοκληρωμένη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, μέσω ενός συνολικού πλαισίου συνδυαστικών οικονομικών μέτρων, το οποίο θα έχει συνέχεια σε βάθος χρόνου, είναι πλέον επιβεβλημένη» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΣΑμεΑ. Παραθέτει επίσης τα 10 μείζονα προβλήματα της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία που οδηγούν σε αποκλεισμό από εργασία και κοινωνία αλλά και τα καθιστούν ακόμη πιο ευάλωτα.
