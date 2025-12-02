Με την στήριξη της οικογένειας 8 στα 10 άτομα με αναπηρία – Μόλις 3,3% έχουν την υπηρεσία «Προσωπικός βοηθός»
Την σκληρή και γεμάτη αποκλεισμούς και εμπόδια καθημερινότητα που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία αποτυπώνει το 1ο Τακτικό Βαρόμετρο Δικαιωμάτων του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. που δημοσιοποιήθηκε με την ευκαιρία της αυριανής, Διεθνούς Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία
Την ανάγκη για αυτοδιάθεση, χειραφέτηση και απεγκλωβισμό από διακρίσεις και αποκλεισμούς των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας υπογραμμίζουν τα αποτελέσματα του 1ου Τακτικού Βαρόμετρου Δικαιωμάτων του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) που παρουσιάστηκαν χθες στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Διεθνή Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, που τιμάται στις 3 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.
«Για εμάς η 3η Δεκεμβρίου δεν είναι ημέρα ούτε για γιορτές ούτε για κλάματα. Η αναπηρία είναι μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας όπως ορίζεται επίσης ρητά στο άρθρο 1 της Διεθνούς Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Συνεπώς μιλάμε για αγώνες και διεκδικήσεις. Τα αποτελέσματα του Βαρόμετρου αποπνέουν την ανάγκη να ξεφύγουμε από αποκλεισμούς και διακρίσεις, στέλνουν μήνυμα εγρήγορσης και πιο μεγάλης ριζοσπαστικοποίησης, όχι μόνο του αναπηρικού κινήματος αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας» τόνισε κατά την ομιλία του ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, σκιαγραφώντας παράλληλα με αγωνία και το στίγμα που αφήνει η εφετινή Διεθνής Ημέρα.
