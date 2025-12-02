Με την στήριξη της οικογένειας 8 στα 10 άτομα με αναπηρία – Μόλις 3,3% έχουν την υπηρεσία «Προσωπικός βοηθός»

Την σκληρή και γεμάτη αποκλεισμούς και εμπόδια καθημερινότητα που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία αποτυπώνει το 1ο Τακτικό Βαρόμετρο Δικαιωμάτων του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. που δημοσιοποιήθηκε με την ευκαιρία της αυριανής, Διεθνούς Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία