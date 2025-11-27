Η διατροφή που ανακόπτει τη γήρανση του εγκεφάλου
Το «σύστημα καθαρισμού» του εγκεφάλου μας γίνεται λιγότερο αποτελεσματικό με την ηλικία, οδηγώντας σε συσσώρευση πρωτεϊνών - Νέα δεδομένα δείχνουν ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στη διατροφή μπορούν να κάνουν διαφορά

Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλός μας αλλάζει σε μοριακό επίπεδο. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τον τρόπο που λειτουργούν τα νευρικά κύτταρα, κάνοντάς μας πιο ευάλωτους σε προβλήματα μνήμης και νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ. Μια νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο Nature Communications υποστηρίζει ότι η διατροφή μπορεί ενδεχομένως να αντισταθμίσει ορισμένες από αυτές τις αλλαγές.

Η χημική «ετικέτα» που ρυθμίζει τις πρωτεΐνες

Οι πρωτεΐνες εκτελούν ουσιαστικές λειτουργίες στον εγκέφαλο, από τη ρύθμιση του μεταβολισμού έως τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των νευρώνων. Για να διατηρήσουν τη σωστή λειτουργία τους, αυτές οι πρωτεΐνες πρέπει να ανανεώνονται, να αποικοδομούνται ή να τροποποιούνται χημικά συνεχώς.

