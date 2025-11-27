Η διατροφή που ανακόπτει τη γήρανση του εγκεφάλου

Το «σύστημα καθαρισμού» του εγκεφάλου μας γίνεται λιγότερο αποτελεσματικό με την ηλικία, οδηγώντας σε συσσώρευση πρωτεϊνών - Νέα δεδομένα δείχνουν ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στη διατροφή μπορούν να κάνουν διαφορά