Οι μισοί μαθητές αποτυγχάνουν στα μαθηματικά, το 30% στην ανάγνωση – Αποκαρδιωτικά τα στοιχεία για την Ελλάδα
Απογοητευτική η εικόνα των Ελλήνων μαθητών σε μαθηματικά, ανάγνωση και φυσικές επιστήμες σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση
Με μελανά χρώματα περιγράφει την κατάσταση της ελληνικής εκπαίδευσης η φετινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, επισημαίνοντας ότι η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τη χώρα.
Σύμφωνα με την έκθεση, παρά τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη -κυρίως με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- οι επιδόσεις των μαθητών παραμένουν χαμηλές, ιδίως στα μαθηματικά, όπου σχεδόν 1 στους 2 δεν επιτυγχάνει το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας.
Τα ίδια στοιχεία αναδεικνύουν επίσης ότι η δυσμενής εικόνα επηρεάζει μαθητές απ’ όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, ενώ η Ελλάδα καταγράφει τη χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε. στον δείκτη ολοκλήρωσης σπουδών στον προβλεπόμενο χρόνο, με μόλις το 9,6% των φοιτητών να αποφοιτά στο προβλεπόμενο διάστημα, έναντι 23,8% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
