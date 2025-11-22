Οι μισοί μαθητές αποτυγχάνουν στα μαθηματικά, το 30% στην ανάγνωση – Αποκαρδιωτικά τα στοιχεία για την Ελλάδα

Απογοητευτική η εικόνα των Ελλήνων μαθητών σε μαθηματικά, ανάγνωση και φυσικές επιστήμες σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση