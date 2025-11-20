Εκτοξεύονται οι δαπάνες υγείας σε όλη την Ευρώπη – Ποια η εικόνα της Ελλάδας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι δαπάνες υγείας άγγιξαν τα 1,72 τρισεκατομμύρια ευρώ στις χώρες της ΕΕ το 2023 - Ποια η θέση της Ελλάδας