Εκτοξεύονται οι δαπάνες υγείας σε όλη την Ευρώπη – Ποια η εικόνα της Ελλάδας
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι δαπάνες υγείας άγγιξαν τα 1,72 τρισεκατομμύρια ευρώ στις χώρες της ΕΕ το 2023 - Ποια η θέση της Ελλάδας
Πρόσφατα στοιχεία της Eurostat καταγράφουν τη διαμόρφωση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2023, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς οργανώνονται και χρηματοδοτούνται τα εθνικά συστήματα υγείας. Τα δεδομένα αφορούν τις τρέχουσες δαπάνες υγείας, έναν βασικό δείκτη για την αξιολόγηση της πρόσβασης, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών σε κάθε χώρα. Καθώς πρόκειται για τα πρώτα πλήρη στοιχεία που αποτυπώνουν την περίοδο μετά την πανδημία COVID-19, οι συγκρίσεις με τα έτη 2020 και 2021 απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, σημειώνεται στην έκθεση.
Συνολικά, η Ε.Ε. δαπάνησε 1,72 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2023, ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Στην κορυφή των δαπανών βρίσκεται η Γερμανία, με 492 δισ. ευρώ, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (325 δισ.), την Ιταλία (179 δισ.) και την Ισπανία (138 δισ. ευρώ).
