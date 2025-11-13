Χωρίς προοπτική εργάζονται οι νέοι της GenZ – Bιώνουν εξάντληση, άγχος και οικονομική εξάρτηση

Έρευνα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τους εργαζόμενους έως 29 ετών: Το 65% πιστεύει ότι δεν είναι εφικτό να δημιουργήσει οικογένεια με τις παρούσες συνθήκες εργασίας του, το 70% δηλώνει ότι τα εισοδήματά του δεν επαρκούν για τις βασικές ανάγκες