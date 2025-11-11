Διαβάστε «έξυπνα» τα ασφαλιστήρια – Όροι και καλύψεις που πρέπει να ξέρετε

Η επιλογή ενός ασφαλιστηρίου Υγείας δεν είναι για λίγα χρόνια, αλλά για μια ζωή. Τα ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας μάς απαλλάσσουν από την έγνοια για το πώς θα αντιμετωπιστεί οικονομικά και διαδικαστικά κάποιο θέμα υγείας και διασφαλίζουν την πρόσβαση σε ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας.



Η σημασία τους είναι μεγάλη, αλλά και το κόστος τους δεν είναι αμελητέο. Γι’ αυτό και στην επιλογή τους ο βασικός συντελεστής είναι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής (ο ασφαλιστής), διότι με τη δική του ενημέρωση θα γίνει η επιλογή του προγράμματος που ταιριάζει τόσο στις ανάγκες όσο και στην οικονομική δυνατότητα του ενδιαφερόμενου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα.



