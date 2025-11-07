Κάτι σημαντικό λείπει από την φροντίδα των ασθενών με καρκίνο – Τι πρέπει να αλλάξει
Οι τεχνολογικές εξελίξεις επισκιάζουν την ανθρώπινη διάσταση της φροντίδας των ογκολογικών ασθενών - Νέα έκθεση του The Lancet Oncology προειδοποιεί για το ολοένα και λιγότερο «ανθρώπινο πρόσωπο» στη φροντίδα των ασθενών με καρκίνο
Το 2022 διαγνώστηκαν, σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότερες από 19 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι η ανοδική τάση θα συνεχιστεί και οι ασθενείς θα αυξηθούν έως και κατά 75% τις επόμενες τρεις δεκαετίες.
Την ώρα που οι ογκολογικοί ασθενείς αυξάνονται με αυτόν τον ραγδαίο ρυθμό, η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος προσφέρει στην ιατρική όλο και περισσότερα «όπλα» για να καταπολεμήσουν τον καρκίνο και να σώσουν τη ζωή των ασθενών. Η πρόοδος αυτή, ωστόσο, αναδεικνύει και μια άλλη, όχι τόσο θετική διάσταση της σύγχρονης φροντίδας των ογκολογικών ασθενών: Μια νέα έκθεση του The Lancet Oncology προειδοποιεί ότι χάνεται όλο και περισσότερο το «ανθρώπινο πρόσωπο» στη διαχείριση των ασθενών με καρκίνο. Πολλοί ασθενείς σε όλο τον κόσμο δεν λαμβάνουν ολιστική φροντίδα: Έχουν όλη την υπάρχουσα πρακτική και τεχνολογική υποστήριξη, απουσιάζει όμως η συμπόνοια.
