Ψωρίαση: Το διαζύγιο τριπλασιάζει τον κίνδυνο για τα παιδιά

Σουηδική έρευνα δείχνει ότι το έντονο στρες μπορεί να επηρεάσει το ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών, αυξάνοντας τον κίνδυνο ψωρίασης

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Κάθε γονέας επιθυμεί να προσφέρει στο παιδί του ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα νιώθει ελεύθερο, προστατευμένο και ικανό να αναπτυχθεί ομαλά. Ωστόσο, ακόμη και όταν αυτός αποτελεί κοινό στόχο και των δύο γονέων, οι εντάσεις ή τα προβλήματα στη σχέση μπορεί να οδηγήσουν τον οικογενειακό δεσμό σε ρήξη και, τελικά, σε διαζύγιο.

Ένας χωρισμός δεν αφήνει ανεπηρέαστο το παιδί –όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά και σωματικά. Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Investigative Dermatology, οι ψυχολογικές επιπτώσεις ενός διαζυγίου ή άλλης σοβαρής οικογενειακής αναστάτωσης ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης ψωρίασης, μιας αυτοάνοσης δερματοπάθειας που χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάπτυξη κυττάρων και την παρουσία εξανθημάτων.

