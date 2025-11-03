Εμβόλια: Γιατί δεν «πιάνουν» το ίδιο στους ηλικιωμένους – Επιστήμονες εντοπίζουν το «κλειδί» της ανοσίας
Η μεγαλύτερη μελέτη του είδους της δείχνει πως το ανοσοποιητικό σύστημα των ηλικιωμένων λειτουργεί διαφορετικά - Και γιατί, μάλλον, ήρθε η ώρα να επανασχεδιαστούν τα εμβόλια
Η εμβολιαστική περίοδος έχει ξεκινήσει και οι ειδικοί προτρέπουν τον πληθυσμό να προγραμματίσει εγκαίρως το ραντεβού του, ώστε να εξασφαλίσει την απαραίτητη προστασία έναντι της γρίπης και άλλων ιογενών λοιμώξεων. Η σύσταση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τις ευάλωτες ομάδες, όπου ακόμη και ένα φαινομενικά ήπιο κρυολόγημα μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο ή να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές.
Ωστόσο, ένα βασικό ερώτημα αφορά τους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών: γιατί, ενώ αποτελούν προτεραιότητα για εμβολιασμό, συχνά εμφανίζουν ασθενέστερη ανοσολογική απόκριση; Ερευνητές από το Ινστιτούτο Allen επιχείρησαν να δώσουν απάντηση σε αυτό το ερώτημα και να δείξουν πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση. Η μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στο Nature, φέρνει στο φως νέους μηχανισμούς του ανοσοποιητικού συστήματος που αλλάζουν με την ηλικία.
