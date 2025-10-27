Θαύμα στη Φλόριντα: Γυναίκα ξύπνησε από ιατρικό κώμα χάρη σε σκύλο θεραπείας
Θαύμα στη Φλόριντα: Γυναίκα ξύπνησε από ιατρικό κώμα χάρη σε σκύλο θεραπείας
Η 39χρονη Πρισίλα Τίμονς επανήλθε από κώμα όταν ο σκύλος ακούμπησε απαλά το χέρι της – «Ευτυχώς υπάρχουν αυτά τα αγγελικά πλάσματα»
Μια γυναίκα στη Φλόριντα ξύπνησε από ιατρικό κώμα χάρη σε έναν σκύλο θεραπείας που την πλησίασε και άγγιξε το χέρι της, σε ένα περιστατικό που οι γιατροί και η ίδια περιγράφουν ως «θαύμα».
Η Πρισίλα Τίμονς, 39 ετών, πέρασε εβδομάδες στην εντατική του νοσοκομείου Memorial Hospital West στη Φλόριντα, μετά από μαζική πνευμονική εμβολή που προκάλεσε τρεις καρδιακές ανακοπές και πολυοργανική ανεπάρκεια. Οι γιατροί είχαν ενημερώσει την οικογένειά της πως οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν μόλις 10%.
