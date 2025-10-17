Αυτισμός: Γιατί δεν «φαίνονται» οι γυναίκες στο φάσμα – Πόσο σημαντικό είναι να διαγνωστούν έστω κι αργά
Αυτισμός: Γιατί δεν «φαίνονται» οι γυναίκες στο φάσμα – Πόσο σημαντικό είναι να διαγνωστούν έστω κι αργά
Για πολλές γυναίκες, η διάγνωση του αυτισμού έρχεται μετά από χρόνια παρανοήσεων, κρυψίματος και ψυχικής εξάντλησης - Γιατί είναι δύσκολο να διαγνωστούν οι γυναίκες στο φάσμα;
Όλο και περισσότερες είναι οι διαγνώσεις αυτισμού σε ενήλικες, ως αποτέλεσμα των χρόνιων παρανοήσεων σχετικά με το φάσμα, καθώς και της εστίασης της προσοχής στα παιδιά. Τα στοιχεία δείχνουν, ειδικότερα, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα υποδιάγνωσης αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, γι΄αυτό και οι διαγνώσεις σε αυτές τα τελευταία χρόνια αυξάνονται ραγδαία.
Αυτό επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της Εθνικής Εταιρείας Αυτισμού (NAS) του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με τα οποία, το 2018, οι νέες διαγνώσεις ήταν 8 φορές περισσότερες από ό,τι το 1998. Στην Ουαλία, ο αριθμός των γυναικών που αναζητούν υποστήριξη έχει σχεδόν τριπλασιαστεί τα τελευταία 5 χρόνια. Τα στοιχεία της Neurodivergence Wales δείχνουν αύξηση 133% στους ενήλικες που αναζητούν αξιολόγηση για αυτισμό. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότερες από τις νέες διαγνώσεις αφορούν σε άτομα ηλικίας 26-45 ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτό επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της Εθνικής Εταιρείας Αυτισμού (NAS) του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με τα οποία, το 2018, οι νέες διαγνώσεις ήταν 8 φορές περισσότερες από ό,τι το 1998. Στην Ουαλία, ο αριθμός των γυναικών που αναζητούν υποστήριξη έχει σχεδόν τριπλασιαστεί τα τελευταία 5 χρόνια. Τα στοιχεία της Neurodivergence Wales δείχνουν αύξηση 133% στους ενήλικες που αναζητούν αξιολόγηση για αυτισμό. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότερες από τις νέες διαγνώσεις αφορούν σε άτομα ηλικίας 26-45 ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα