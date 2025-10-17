ΗΠΑ: 11 φαρμακοβιομηχανίες ανακοίνωσαν μειώσεις τιμών και απευθείας πωλήσεις στους καταναλωτές
ΗΠΑ: 11 φαρμακοβιομηχανίες ανακοίνωσαν μειώσεις τιμών και απευθείας πωλήσεις στους καταναλωτές
Η φαρμακευτική αγορά των ΗΠΑ εισέρχεται σε φάση αναδιάρθρωσης, καθώς κορυφαίες εταιρείες υιοθετούν το μοντέλο απευθείας πώλησης προς τους καταναλωτές και μειώνουν τις τιμές έως 80%
Αρκετές φαρμακευτικές εταιρείες ανακοίνωσαν πως πρόκειται να διαθέτουν φάρμακα απευθείας στους ασθενείς των Ηνωμένων Πολιτειών, συνοδεύοντας την κίνηση αυτή με σημαντικές εκπτώσεις στις τιμές.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης Τραμπ, που παρουσίασε τον Σεπτέμβριο τα σχέδια για τη δημιουργία της κυβερνητικής πλατφόρμας TrumpRx.gov, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2026 και θα επιτρέπει στους πολίτες να προμηθεύονται συνταγογραφούμενα φάρμακα σε χαμηλότερες τιμές.
Σήμερα, οι Αμερικανοί ασθενείς πληρώνουν σχεδόν τριπλάσια ποσά για τα φάρμακά τους σε σχέση με τους πολίτες άλλων ανεπτυγμένων χωρών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος την ανάγκη «να σταματήσει το πάρτι των μεσαζόντων», έχει ζητήσει από τις φαρμακευτικές να μειώσουν δραστικά το κόστος και να παρακάμψουν τους ενδιάμεσους, όπως φαρμακεία, ασφαλιστικές εταιρείες και διαχειριστές φαρμακευτικών παροχών.
