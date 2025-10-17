ΗΠΑ: 11 φαρμακοβιομηχανίες ανακοίνωσαν μειώσεις τιμών και απευθείας πωλήσεις στους καταναλωτές
YGEIAMOU.GR
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Φαρμακευτικές Εταιρείες

ΗΠΑ: 11 φαρμακοβιομηχανίες ανακοίνωσαν μειώσεις τιμών και απευθείας πωλήσεις στους καταναλωτές

Η φαρμακευτική αγορά των ΗΠΑ εισέρχεται σε φάση αναδιάρθρωσης, καθώς κορυφαίες εταιρείες υιοθετούν το μοντέλο απευθείας πώλησης προς τους καταναλωτές και μειώνουν τις τιμές έως 80%

ΗΠΑ: 11 φαρμακοβιομηχανίες ανακοίνωσαν μειώσεις τιμών και απευθείας πωλήσεις στους καταναλωτές
Σαβίνα Αποστολοπούλου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αρκετές φαρμακευτικές εταιρείες ανακοίνωσαν πως πρόκειται να διαθέτουν φάρμακα απευθείας στους ασθενείς των Ηνωμένων Πολιτειών, συνοδεύοντας την κίνηση αυτή με σημαντικές εκπτώσεις στις τιμές.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης Τραμπ, που παρουσίασε τον Σεπτέμβριο τα σχέδια για τη δημιουργία της κυβερνητικής πλατφόρμας TrumpRx.gov, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2026 και θα επιτρέπει στους πολίτες να προμηθεύονται συνταγογραφούμενα φάρμακα σε χαμηλότερες τιμές.

Σήμερα, οι Αμερικανοί ασθενείς πληρώνουν σχεδόν τριπλάσια ποσά για τα φάρμακά τους σε σχέση με τους πολίτες άλλων ανεπτυγμένων χωρών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος την ανάγκη «να σταματήσει το πάρτι των μεσαζόντων», έχει ζητήσει από τις φαρμακευτικές να μειώσουν δραστικά το κόστος και να παρακάμψουν τους ενδιάμεσους, όπως φαρμακεία, ασφαλιστικές εταιρείες και διαχειριστές φαρμακευτικών παροχών.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης