Νοσηλεία στο εξωτερικό: Ενημερωθείτε για τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου
Με σωστό προγραμματισμό και ενημέρωση, η νοσηλεία στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς απρόοπτα - Ενημερωθείτε για τις καλύψεις
Μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους που εξετάζουν οι πολίτες όταν επιλέγουν να ασφαλίσουν ιδιωτικά την υγεία τους είναι η δυνατότητα νοσηλείας στο εξωτερικό. Η μετάβαση σε άλλη χώρα αποτελεί συνήθως έσχατη λύση και μπορεί να κοστίσει ακριβά, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναγκαία για την καλύτερη φροντίδα του ασθενούς.
Για αυτές τις περιπτώσεις, τα ασφαλιστήρια υγείας προσφέρουν σημαντική οικονομική κάλυψη, που κυμαίνεται από 750.000 έως 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το ύψος αυτό έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει σοβαρές και μακροχρόνιες νοσηλείες, καθώς και επεμβατικές ιατρικές πράξεις, ακόμα και αν αυτές απαιτούνται στο εξωτερικό. Στην πράξη, η πλήρης αποζημίωση είναι σπάνιο να χρειαστεί, ειδικά στην ελληνική αγορά, αλλά προσφέρει στον ασφαλισμένο τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε διεθνή κέντρα υγείας χωρίς οικονομικούς περιορισμούς.
