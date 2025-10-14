Μικροβιακή αντοχή: Τα 8 υπέρ-επικίνδυνα βακτήρια που δεν «πιάνουν» τα αντιβιοτικά
Μικροβιακή αντοχή: Τα 8 υπέρ-επικίνδυνα βακτήρια που δεν «πιάνουν» τα αντιβιοτικά

Ποιες χώρες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινδύνου - Τι αποκαλύπτει έκθεση του ΠΟΥ για την αντίσταση στα αντιβιοτικά

Κλέλια Γιαρίμογλου
Τον κώδωνα του κινδύνου για την αποτελεσματικότητα των θεραπειών και τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο κρούει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), καθώς παρατηρείται ανησυχητική αύξηση της αντίστασης στα αντιβιοτικά, γεγονός που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές σήμερα για τη Δημόσια Υγεία.

Χαρακτηριστική του «συναγερμού» που έχει σημάνει η επιστημονική κοινότητα είναι η Έκθεση Παγκόσμιας Επιτήρησης Αντοχής στα Αντιβιοτικά 2025 του ΠΟΥ, σύμφωνα με την οποία μία στις έξι εργαστηριακά επιβεβαιωμένες βακτηριακές λοιμώξεις που καταγράφηκαν παγκοσμίως το 2023 παρουσίασε αντοχή στα αντιβιοτικά. Μεταξύ 2018 και 2023, η αντοχή αυξήθηκε σε πάνω από το 40% των συνδυασμών παθογόνων–αντιβιοτικών που παρακολουθούνται, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 5–15%.

