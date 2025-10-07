Καρκίνος ωοθηκών: Νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα για τη νόσο – Κομβική η συμμετοχή του ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ Καρκίνος ωοθηκών

Καρκίνος ωοθηκών: Νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα για τη νόσο – Κομβική η συμμετοχή του ΕΚΠΑ

Η συνεργασία της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ με κορυφαίους επιστημονικούς φορείς της Ευρώπης και του Καναδά ενδυναμώνει την κοινή προσπάθεια για καλύτερη πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του καρκίνου των ωοθηκών

Ο καρκίνος των ωοθηκών αποτελεί τη δυσκολότερη θεραπευτικά γυναικολογική κακοήθεια. Η νόσος διαγιγνώσκεται συνήθως καθυστερημένα, σε προχωρημένο στάδιο, και παρά τη βέλτιστη χειρουργική αντιμετώπιση και τις σύγχρονες συστηματικές θεραπείες υποτροπιάζει σε υψηλό ποσοστό. Είναι επομένως επιτακτική η ανάγκη για νέες στρατηγικές πρόληψης και έγκαιρης ανίχνευσης της νόσου που θα αυξήσουν την επιβίωση των ασθενών.

Δεδομένα από τον Παγκόσμιο Συνασπισμό για τον Καρκίνο των Ωοθηκών υπογραμμίζουν ότι η νόσος πρέπει να αναγνωριστεί ως παγκόσμιο ζήτημα υγείας, που απαιτεί προτεραιότητα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

