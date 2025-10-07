Καρκίνος ωοθηκών: Νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα για τη νόσο – Κομβική η συμμετοχή του ΕΚΠΑ

Η συνεργασία της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ με κορυφαίους επιστημονικούς φορείς της Ευρώπης και του Καναδά ενδυναμώνει την κοινή προσπάθεια για καλύτερη πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του καρκίνου των ωοθηκών