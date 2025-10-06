Έρωτας ή χειραγώγηση; Πώς θα αναγνωρίσετε την παγίδα του love bombing

Καμιά φορά, οι ακραίες εκδηλώσεις αγάπης στην αρχή μιας σχέσης δε σηματοδοτούν πάθος, αλλά μια προσπάθεια ελέγχου - Πώς θα αναγνωρίσετε τα σημάδια του love bombing