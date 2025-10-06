Έρωτας ή χειραγώγηση; Πώς θα αναγνωρίσετε την παγίδα του love bombing
YGEIAMOU.GR
Love bombing Αγάπη Δέσμευση Σχέσεις Χειραγώγηση

Έρωτας ή χειραγώγηση; Πώς θα αναγνωρίσετε την παγίδα του love bombing

Καμιά φορά, οι ακραίες εκδηλώσεις αγάπης στην αρχή μιας σχέσης δε σηματοδοτούν πάθος, αλλά μια προσπάθεια ελέγχου - Πώς θα αναγνωρίσετε τα σημάδια του love bombing

Έρωτας ή χειραγώγηση; Πώς θα αναγνωρίσετε την παγίδα του love bombing
ygeiamou.gr team
Η συγκίνηση μιας νέας σχέσης μπορεί να είναι «μεθυστική». Μηνύματα αργά το βράδυ, μεγαλοπρεπείς χειρονομίες, συνεχείς δηλώσεις αγάπης κι άλλες παρόμοιες κινήσεις μπορεί να σας κάνουν να νιώσετε ότι βρήκατε τον ιδανικό σύντροφο.

Μερικές φορές, όμως, αυτό που μοιάζει σαν έρωτας με την πρώτη ματιά μπορεί στην πραγματικότητα να είναι μια μορφή χειραγώγησης, γνωστή ως «love bombing».

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης