Έρωτας ή χειραγώγηση; Πώς θα αναγνωρίσετε την παγίδα του love bombing
Καμιά φορά, οι ακραίες εκδηλώσεις αγάπης στην αρχή μιας σχέσης δε σηματοδοτούν πάθος, αλλά μια προσπάθεια ελέγχου - Πώς θα αναγνωρίσετε τα σημάδια του love bombing
Η συγκίνηση μιας νέας σχέσης μπορεί να είναι «μεθυστική». Μηνύματα αργά το βράδυ, μεγαλοπρεπείς χειρονομίες, συνεχείς δηλώσεις αγάπης κι άλλες παρόμοιες κινήσεις μπορεί να σας κάνουν να νιώσετε ότι βρήκατε τον ιδανικό σύντροφο.
Μερικές φορές, όμως, αυτό που μοιάζει σαν έρωτας με την πρώτη ματιά μπορεί στην πραγματικότητα να είναι μια μορφή χειραγώγησης, γνωστή ως «love bombing».
